Philip Morris: intègre le 'Dow Jones Sustainability World'

(CercleFinance.com) - Philip Morris International (PMI) annonce avoir été inclus pour la 1ère fois dans l'indice Dow Jones Sustainability World.



Par ailleurs, PMI rejoint pour la quatrième année consécutive l'indice composite Dow Jones Sustainability North America.



PMI rappelle que l'indice Dow Jones Sustainability World est 'l'un des critères de référence les plus réputés pour mesurer la performance des entreprises en matière de développement durable dans le monde entier'.



'Grâce à notre rapport annuel intégré et aux processus et initiatives sans cesse renforcés qui le sous-tendent, nous visons à fournir une vue complète et approfondie de nos performances sur les questions de développement durable les plus importantes pour notre entreprise' a indiqué Emmanuel Babeau, directeur financier de PMI.



PMI précise avoir obtenu une note de 85 sur 100 dans le classement S&P Global CSA2 2023, ce qui reflète une augmentation significative de 21 points depuis qu'elle a commencé à participer au classement en 2018.





