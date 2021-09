Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philip Morris : hausse de 4,2% du dividende information fournie par Cercle Finance • 15/09/2021 à 14:17









(CercleFinance.com) - Philip Morris International fait part de la décision de son conseil d'administration d'augmenter de 4,2% le dividende trimestriel régulier de la société de tabac, pour atteindre un taux annualisé de cinq dollars par action. Le nouveau dividende trimestriel de 1,25 dollar par action, en hausse par rapport à 1,20 dollar par action, sera mis en paiement le 14 octobre au profit des actionnaires qui seront inscrits au 29 septembre.

Valeurs associées PHILIP MRRS INT Euronext Paris 0.00% PHILIP MRRS INT NYSE 0.00%