Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philip Morris: hausse de 21% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 13:40









(CercleFinance.com) - Philip Morris International annonce pour le quatrième trimestre 2022, en données pro forma (hors Russie et Ukraine), un BPA ajusté de 1,23 dollar, en augmentation de 20,8% hors effets devises, pour des revenus nets ajustés en croissance de 7,9% en organique.



Pour l'ensemble de l'année 2022, il a ainsi réalisé un BPA ajusté (toujours pro forma) de 5,34 dollars, en croissance de 11,9% hors effets de changes, pour une progression organique de 7,7% de ses revenus nets ajustés.



Pour l'exercice qui commence, le groupe de tabac anticipe une croissance de ses revenus nets ajustés entre 7 et 8,5% sur une base organique, et une hausse de son BPA ajusté entre 7 et 9% hors effets devises.





Valeurs associées PHILIP MRRS INT Euronext Paris 0.00% PHILIP MRRS INT NYSE 0.00%