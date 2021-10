Philip Morris : fourchettes-cibles resserrées pour 2021

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Philip Morris International indique resserrer sa fourchette-cible de BPA pour 2021, à entre 5,77 et 5,82 dollars, au lieu de 5,76 à 5,86 dollars en estimation précédente.

En données ajustées et hors effets de changes, il anticipe désormais un BPA entre 5,84 et 5,89 dollars, en hausse de 13-14% (et non plus de 12-14%). Il prévoit une hausse organique de ses revenus nets ajustés de 6,5-7% (et non plus de 6-7%).

Sur son troisième trimestre 2021, le fabricant de cigarettes a réalisé un BPA ajusté de 1,58 dollar, en hausse de 11,3% (+8,5% hors effets de changes) pour des revenus en croissance de 9,1% (+7,6% en organique).