Philip Morris : fourchette cible de BPA resserrée en hausse

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la conférence Barclays Global Consumer Staples, Philip Morris International indique resserrer en hausse sa fourchette cible de BPA pour l'année 2020, l'anticipant désormais entre 4,92 et 4,99 dollars au lieu de 4,84 à 4,99 dollars. En données ajustées, le groupe de tabac table sur un BPA entre cinq et 5,07 dollars, correspondant à une croissance en données comparables et hors effets de changes d'environ 3,5 à 5% par rapport à 2019.

Valeurs associées PHILIP MRRS INT Euronext Paris 0.00% PHILIP MRRS INT NYSE +0.20%