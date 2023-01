Philip Morris étend sa collaboration avec KT&G

(AOF) - Philip Morris International (PMI) annonce aujourd'hui une collaboration à long terme avec KT&G, le principal fabricant de tabac et de nicotine de Corée du Sud, afin de poursuivre la commercialisation des dispositifs sans fumée et des consommables innovants de KT&G sur une base exclusive et mondiale (à l'exclusion de la Corée du Sud). Cette collaboration s'appuie sur trois années de succès qui ont vu PMI commercialiser les produits de KT&G sur plus de 30 marchés.

L'accord court sur quinze ans, soit jusqu'au 29 janvier 2038, avec des cycles d'examen des performances et des engagements associés, basés sur le volume, à confirmer pour chaque période de trois ans, afin de permettre une flexibilité pour l'évolution des conditions du marché.

PMI et KT&G s'attendent à ce que ces engagements augmentent pendant toute la durée de l'accord, en commençant par un engagement total pour la première période de trois ans équivalent à 16 milliards de consommables.

L'accord donne à PMI un accès exclusif continu aux marques de produits sans fumée et au pipeline d'innovation de produits de KT&G, y compris les offres pour les marchés à revenu faible et moyen, qui amélioreront le portefeuille existant de produits sans fumée de PMI.

De son côté, KT&G aura un accès continu à l'infrastructure commerciale mondiale de PMI et à son expérience en matière de commercialisation de produits sans fumée, afin de soutenir l'expansion des activités de KT&G dans ce domaine en dehors de la Corée du Sud.

