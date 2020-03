Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philip Morris : en baisse, un analyste reste à 'Conserver' Cercle Finance • 03/03/2020 à 15:52









(CercleFinance.com) - Le titre Philip Morris recule ce mardi de -0,2% dans les premiers échanges à New York, alors que l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'Conserver' sur celui-ci, après la nomination d'Emmanuel Babeau au poste de CFO. 'Il s'agit d'un nouveau directeur financier très expérimenté dans les projets de transformation', commente Jefferies. L'analyste confirme ainsi son objectif de cours de 83 dollars, légèrement supérieur au cours actuel.

Valeurs associées PHILIP MRRS INT Euronext Paris 0.00% PHILIP MRRS INT NYSE -1.69%