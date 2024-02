Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Philip Morris: croissance de 12% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 14:13









(CercleFinance.com) - Philip Morris International publie un BPA ajusté en croissance (hors effets de changes) de 12,2% à 1,36 dollar au titre des trois derniers mois de 2023, pour des revenus en hausse organique de 8,3% à neuf milliards.



Le cigarettier de Stamford (Connecticut) a vu ses revenus de produit de tabac combustibles augmenter de 5,3%, tirés par des hausses de prix de 9,9%, tandis que ses produits sans fumée ont représenté 39,3% de son chiffre d'affaires total.



Affichant sur l'ensemble de l'année écoulée un BPA ajusté en progression de 11% à 6,01 dollars, Philip Morris International l'anticipe pour 2024 dans une fourchette allant de 6,43 à 6,55 dollars, en excluant les effets de changes.





