Philip Morris : consultation publique de la FDA sur l'IQOS 3

(CercleFinance.com) - Philip Morris annonce qu'une enquête de consultation publique a été ouverte par la Food and Drug Administration (FDA) dans le cadre de sa demande de commercialisation de son nouveau système de tabac chauffé, l'IQOS 3 en tant que produit de tabac à risque modifié (MRTP). A l'heure actuelle, seul le système IQOS 2.4. peut être commercialisé via le processus MRTP de la FDA. Philip Morris indique que l'IQOS 3 comporte un certain nombre d'avancées technologiques, par rapport à l'appareil IQOS 2.4, notamment une durée de vie de la batterie plus longue et une recharge plus rapide entre les utilisations. L'IQOS 3 a été autorisé à la vente aux États-Unis le 7 décembre 2020 via un processus d'examen préalable à la mise sur le marché de la FDA, précise Philip Morris.

Valeurs associées PHILIP MRRS INT Euronext Paris 0.00% PHILIP MRRS INT NYSE +0.46%