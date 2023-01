Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philip Morris: collaboration étendue avec KT&G information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 13:53









(CercleFinance.com) - Philip Morris International (PMI) fait part d'un nouvel accord pour étendre sa collaboration avec KT&G, permettant à PMI de continuer à commercialiser les produits innovants sans fumée de KT&G sur une base exclusive dans le monde entier, en dehors de la Corée du Sud.



L'accord, qui s'appuie sur trois années de collaboration fructueuse, renforce l'ambition de PMI de 'remplacer complètement les cigarettes par de meilleurs produits alternatifs pour les fumeurs adultes qui, autrement, continueraient à fumer'.



'Les produits vendus dans le cadre du nouvel accord feront l'objet d'une évaluation afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences réglementaires des marchés où ils sont lancés, ainsi qu'à nos normes élevées de qualité et de justification scientifique', ajoute-t-il.





