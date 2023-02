Philip Morris : bénéfice net trimestriel en hausse

(AOF) - Philip Morris International, le vendeur américain de cigarettes et de tabac chauffé, a annoncé un bénéfice du quatrième trimestre inférieur aux attentes, mais des ventes bien supérieures aux prévisions. Sur ce trimestre, le bénéfice net a atteint 2,4 milliards de dollars, 1,54 dollar par action, contre 2,09 milliards de dollars un an avant. Sur 2022, le groupe signe un bénéfice net de 9,5 milliards de dollars contre 9,7 milliards sur l'année 2021. En 2022, ses revenus nets des produits sans fumée ont représenté 32,1 % du total de ces revenus.

En 2022, le chiffre d'affaires net ajusté a augmenté de 7,7 % en termes organiques, principalement en raison de la croissance du volume total des expéditions de 3,2 % (marquant la deuxième année consécutive de croissance), de la poursuite de l'évolution favorable du mix des cigarettes vers les produits sans fumée, et d'une variation totale favorable des prix.

Sur 2022, le BPA dilué ajusté de 5,34 dollar a augmenté de 11,9%, hors devises.

" Malgré un environnement opérationnel difficile en 2022, dû à la guerre en Ukraine, ainsi qu'aux pressions inflationnistes mondiales et de la chaîne d'approvisionnement, nous avons enregistré de très bons résultats ajustés pour l'ensemble de l'année, grâce à la croissance continue d'IQOS et à une solide performance dans la catégorie des tabacs combustibles ", a déclaré Jacek Olczak, directeur général de Philip Morris.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Agroalimentaire

Des prix de l'énergie qui flambent et un appel à l'aide

Dans le passé, l'énergie représentait un coût fixe de 3% du chiffre d'affaires. Cette année, ce pourcentage grimpe à 5% voire à 7% pour les TPE-PME, selon l'Ania (Association nationale des industries alimentaires. Les professionnels sont très inquiets car jusqu'à fin 2022 ils bénéficient généralement de couvertures pour amortir ces augmentations. Or elles ne sont pas reconduites pour 2023 et après. Par conséquent, 25 des principales organisations interprofessionnelles (Intercéréales, Inaporc, Semae, etc.) appellent l'Etat au secours face à l'érosion de leurs marges et de leur capacité d'investissement.

L'Etat a proposé plusieurs dispositifs, dont un " amortisseur électricité ", qui sont jugés insuffisants. Les organisations déplorent également l'échec des négociations européennes pour aboutir à un bouclier tarifaire permettant d'éviter les distorsions de concurrence. L'agriculture et l'agroalimentaire demandent un prix plafond maximum à 180 €/MWh alors que de nombreuses entreprises achètent à des prix supérieurs à 500€/MWh sur le marché français.