Philip Morris : au-dessus des attentes au deuxième trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe américain Philip Morris International a fait état ce mardi d'une baisse de son bénéfice par action trimestriel en données ajustées, de l'ordre de -11,6%. Le BPA du deuxième trimestre s'affiche ainsi à 1,29 dollar. Il reste néanmoins supérieur aux attentes des analystes, lesquels misaient plutôt sur 1,10 dollar. S'agissant de ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2020, le géant du tabac s'attend à un BPA ajusté compris entre 4,84 et 4,99 dollars, à comparer à 4,61 dollars en 2019.

