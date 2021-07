Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philip Morris : acquisition de Vectura pour 852 M£ Cercle Finance • 09/07/2021 à 11:28









(CercleFinance.com) - Philip Morris International a annoncé un accord avec le conseil d'administration de Vectura Group pour acquérir Vectura pour une valeur d'entreprise de 852 millions de GBP (environ 1,2 milliard de dollars en espèce). Les actionnaires de Vectura recevront 150 pence par action, soit une prime de 46% par rapport au prix de clôture ex-dividende par action Vectura de 103 pence le 25 mai 2021. En 2020, Vectura a réalisé un chiffre d'affaires net de 191 millions de GBP (environ 245 millions de USD). La valeur de la transaction représente un multiple d'environ 14 fois l'EBITDA 2020 de Vectura. 'Le marché des produits thérapeutiques inhalés est vaste et en croissance rapide, avec un potentiel important d'expansion dans de nouveaux domaines d'application ' indique le groupe.

