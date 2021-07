Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philip Morris : acquisition de Fertin Pharma pour 820 M$ Cercle Finance • 01/07/2021 à 16:57









(CercleFinance.com) - Philip Morris International (PMI) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de Fertin Pharma (une société danoise qui s'est notamment spécialisée dans les produits de substitution au tabac comme les chewing-gums, gommes, comprimés...) pour une valeur d'entreprise de 5,1 milliards DKK (soit environ 820 millions de dollars). ' L'acquisition de Fertin Pharma constituera une étape importante dans notre cheminement vers un avenir sans fumée, en améliorant notre portefeuille de produits sans fumée ', a déclaré Jacek Olczak, directeur général chez PMI. PMI vise à générer la moitié de ses revenus nets via des produits sans fumée d'ici 2025 En 2020, Fertin Pharma a généré un chiffre d'affaires net de 1,1 milliard DKK (environ 160 millions de dollars).

Valeurs associées PHILIP MRRS INT Euronext Paris 0.00% PHILIP MRRS INT NYSE +1.00%