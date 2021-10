Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philip Morris : 200M$ d'investissements minoritaires via PMEP information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 16:31









(CercleFinance.com) - Philip Morris International (PMI) a annoncé aujourd'hui son intention de consacrer 200 millions de dollars supplémentaires à des investissements minoritaires dans des entreprises en phase de démarrage et de croissance, via sa branche de capital-risque, PM Equity Partner (PMEP). Déjà en 2016, PMI avait investi 150 millions de dollars via PMEP afin de soutenir ses ambitions d'activités ' sans fumée ' et ' au-delà de la nicotine '. Philip Morris indique désormais vouloir concentrer les investissements dans quatre segments technologiques distincts, à savoir les innovations en sciences (comme les thérapies inhalées), les technologies industrielles (robotique, automatisation, IoT...), la technologie des produits (inhalation, formulation chimique...) ou encore les technologies d'engagement des consommateurs (identification de l'utilisateur, authentification de l'âge...). ' Nous consacrons des fonds supplémentaires à notre branche de capital-risque à un moment où nous sommes encore plus en mesure de tirer parti de notre expertise afin de soutenir le développement et la commercialisation de technologies de pointe, aussi bien au profit de PMI que des sociétés bénéficiaires ', assure Emmanuel Babeau, directeur financier de PMI.

Valeurs associées PHILIP MRRS INT Euronext Paris 0.00% PHILIP MRRS INT NYSE +0.24%