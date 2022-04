Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pherecydes: un directeur des opérations nommé information fournie par Cercle Finance • 08/04/2022 à 09:27









(CercleFinance.com) - Pherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie, annonce que Thibaut du Fayet, expert du secteur des biotechnologies, a rejoint son directoire en tant que directeur des opérations.



Thibaut du Fayet apporte une large expérience de plus de 20 ans dans les pharmaceutiques et les sciences de la vie. Il a été pendant 13 ans vice-président développement des partenariats, des alliances et de gestion des programmes chez Transgene.





