Pherecydes Pharma: trésorerie de 1 million d'euros, visibilité jusqu'à mi-2023

(AOF) - Pherecydes Pharma annonce une trésorerie de 1,0 million d’euros au 31 décembre 2022, renforcée par une levée de fonds de 1,5 millions d’euros, offrant une visibilité financière jusqu’à la réalisation de la fusion avec Erytech Pharma prévue à fin du 1er semestre 2023. Cette société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées annonce une perte nette de 4,85 millions d’euros en 2022 contre - 3,19 millions en 2021.

Les Assemblées générales extraordinaires d'Erytech Pharma et de Pherecydes Pharma seront appelées à se prononcer sur la fusion proposée à la fin du premier semestre 2023. Les résolutions d'approbation de la fusion proposée devront obtenir, au niveau de chaque société, le vote positif des deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

"L'expertise et les ressources complémentaires de nos deux sociétés nous permettront de créer un leader mondial de la phagothérapie par l'accélération du développement clinique de nos thérapies destinées à lutter contre l'antibiorésistance et par l'extension de notre portefeuille clinique à d'autres domaines présentant d'importants besoins médicaux non satisfaits ", déclare Thibaut du Fayet, Directeur général de Pherecydes Pharma.