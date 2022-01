Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pherecydes Pharma: reçoit une subvention de Bpifrance information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 18:22









(CercleFinance.com) - Pherecydes Pharmaet le CEA annoncent aujourd'hui que le projet PhagECOLI recevra une subvention de Bpifrance de 2 ME, soit 50% de son coût estimé. La somme se répartira entre Pherecydes Pharma (80%) et le CEA (20%).



Le projet a été soumis dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt - Maladies Infectieuses Emergentes et Nouvelles Menaces Radiologiques Biologiques et Chimiques.



D'une durée de trois ans, il a pour objectif de proposer de nouveaux traitements des infections àE. Colidifficiles à traiter ou résistantes, grâce à la phagothérapie de précision.







Valeurs associées PHERECYDES PHARMA Euronext Paris +2.90%