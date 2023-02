Pherecydes Pharma réalise une augmentation de capital et fusionne avec Erytech Pharma

La visibilité financière de la nouvelle entité issue de la fusion s'étendrait jusqu'au troisième trimestre 2024, avec une position de trésorerie consolidée d'environ 41 millions d'euros au 31 décembre 2022, et permettrait de financer de multiples étapes cliniques de ses programmes existants et futurs

Pherecydes Pharma et Erytech Pharma ont annoncé la semaine dernière leur projet de rapprochement stratégique visant à créer un acteur mondial de la phagothérapie et à accélérer le développement d'un portefeuille de candidats médicaments, ciblant notamment les bactéries pathogènes.

