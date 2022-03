Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pherecydes Pharma: obtient un second brevet en Chine information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 18:00









(CercleFinance.com) - Pherecydes Pharma annonce que l'office chinois des brevets lui a délivré un brevet pour ses phages anti-Pseudomonas aeruginosa - le Pseudomonas aeruginosa étant l'un des six germes les plus mortels.



'Ce 2ème brevet délivré en Chine -après celui obtenu en décembre dernier pour ses phages anti-Staphylococcus aureus- confère à la société une protection jusqu'à fin 2034 sur ce vaste marché', indique la société.



Guy-Charles Fanneau de La Horie, président du directoire de Pherecydes Pharma, précise que cette obtention, la seconde en Chine en quelques semaines 'est le fruit d'un travail intense des équipes de propriété intellectuelle'.





Valeurs associées PHERECYDES PHARMA Euronext Paris +8.08%