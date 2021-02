Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pherecydes Pharma : obtient deux brevets US pour ses phages Cercle Finance • 16/02/2021 à 18:06









(CercleFinance.com) - Pherecydes Pharma annonce aujourd'hui l'accord de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) pour la délivrance de deux brevets pour ses phages, anti-Pseudomonas Aeruginosa et anti-E. Coli, aux Etats-Unis. 'Ces deux nouvelles délivrances sur le premier marché mondial de la santé étendent très fortement les zones géographiques sur lesquelles nos phages sont maintenant protégés. Il s'agit d'une nouvelle démonstration de la pertinence de la stratégie de propriété intellectuelle que nous avons mise en place', a commenté Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma.

Valeurs associées PHERECYDES PHAR Euronext Paris -2.55%