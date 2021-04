Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pherecydes Pharma : obtient 2ME de financement de BPI France Cercle Finance • 29/04/2021 à 18:20









(CercleFinance.com) - Pherecydes Pharmaannonce aujourd'hui l'obtention d'un 'Prêt Garanti par l'Etat - Soutien Innovation' de 2 millions d'euros attribué par Bpifrance. Ce prêt portant intérêts bénéficie d'un différé de remboursement d'un an et Pherecydes Pharma aura la possibilité, à l'issue de la première année, d'amortir le capital du prêt sur une durée allant jusqu'à 5 ans. Guy-Charles Fanneau de La Horie, président du directoire s'est dit 'très heureux' de l'obtention de ce financement non dilutif. Le responsable précise que 2021 constituera 'une année charnière' pour le développement de la société, avec le début des essais cliniques sur les phages anti-Staphylococcus aureus et la mise en place des premières ATU (autorisations temporaires d'utilisation) attendus dans la 2èmepartie de l'année.

