Pherecydes Pharma : le Phagogramme 1.5 a été présenté à l'ECCMID

(AOF) - Pherecydes Pharma a présenté une partie de son plan de performance analytique adapté à son Phagogramme 1.5 le 15 avril 2023 lors du 33ème Congrès Européen de la Microbiologie Clinique & des Maladies Infectieuses (ECCMID) à Copenhague (Danemark). Le phagogramme est un test de diagnostic in vitro permettant de vérifier la sensibilité des souches bactériennes des patients aux phages de Pherecydes Pharma.

" Les dispositifs de diagnostic in vitro doivent répondre aux niveaux de sécurité et de performance exigés sur la base d'un protocole de performance analytique. Or, ce type de protocole n'existe pas dans le cas des phages en raison du manque de définition claire de principes de développement ", explique la société de biotechnologie.

Les composants du Phagogramme 1.5 ont été testés via l'utilisation de phages anti-Staphylococus aureus et le plan de performance s'est montré parfaitement applicable dans cette configuration. Il a été également démontré que les critères de fidélité (répétabilité et reproductibilité) et d'exactitude présentés par le Phagogramme 1.5 sont en accord avec certains référentiels analytiques internationaux, tels que l'ISO 20776-2 et les directives analytiques de la FDA.

" Notre objectif final reste le développement d'un phagogramme de nouvelle génération, qui nous permettra d'avoir recours à la phagothérapie dans tous types d'indications, qu'elles soient aigues ou chroniques, grâce à une réduction significative du délai de réalisation d'un diagnostic. " a déclaré le docteur Rafael Gomes Von Borowski, Responsable Diagnostic & Développement de Pherecydes Pharma.

