Pherecydes Pharma: feu vert du CPP pour une étude clinique information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 18:19









(CercleFinance.com) - Pherecydes Pharma annonce aujourd'hui avoir reçu l'avis positif du Comité de Protection des Personnes (CPP) Ile de France III pour l'étude PhagoDAIR, soit une étude clinique de phase I/II consacrée au traitement des infections ostéoarticulaires sur prothèses causées par le Staphylococcus aureus (Staphylocoque doré).



L'étude sera conduite en France et en Espagne sur 60 patients. L'avis positif du CPP ouvre la voie au démarrage du recrutement de l'étude dans les centres français dès le printemps 2022. Les résultats sont attendus à l'été 2023 et le suivi se poursuivra jusqu'au cours du 1er semestre 2025.



En fonction des résultats préliminaires de la phase I/II, Pherecydes Pharma mènera une étude de phase III sur la même indication qui pourrait démarrer fin 2023, début 2024.





