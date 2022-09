Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Pherecydes Pharma: enregistrement CE d'un phagogramme information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 13:45

(CercleFinance.com) - Pherecydes Pharma annonce l'enregistrement de son phagogramme 1.5 en tant que test de diagnostic in vitro, permettant de vérifier la sensibilité des souches bactériennes des patients à ses phages, et donc d'accroître les chances de succès de la phagothérapie.



La société développe son phagogramme pour trois bactéries ciblées (staphylococcus aureus, escherichia coli et pseudomonas aeruginosa) qui représentent à elles seules plus de deux tiers des infections nosocomiales résistantes dans les pays industrialisés.



L'enregistrement CE du phagogramme 1.5 a été rendu possible grâce à la mise en place, à Nantes, d'un nouveau laboratoire spécialisé, première étape d'un programme plus large visant développer un phagogramme de nouvelle génération en collaboration avec le CEA.