Pherecydes Pharma: en chute après une levée de fonds

(CercleFinance.com) - Pherecydes Pharma lâche 6% après la réalisation par le spécialiste de la phagothérapie de précision, d'une augmentation de capital annoncée le 15 février à l'occasion de la publication de son projet de fusion avec Erytech.



Cette levée de fonds d'un montant total de 1,5 million d'euros a été souscrite dans son intégralité par Auriga IV Bioseeds, Ouest Ventures III et le pool d'actionnaires représenté par Guy Rigaud, actionnaires historiques de la société.



Les actions nouvelles représentent 9,04% du nombre d'actions en circulation après l'opération. Le produit brut sera principalement destiné à financer ses besoins en trésorerie jusqu'à la réalisation de la fusion prévue au plus tard le 30 juin.





Valeurs associées PHERECYDES PHARMA Euronext Paris -6.02%