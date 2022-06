Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pherecydes Pharma: des résultats précliniques positifs information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 11:03









(CercleFinance.com) - Pherecydes Pharma a dévoilé lundi des résultats précliniques positifs concernant sa technologie de phagothérapie par inhalation à l'occasion d'un congrès scientifique organisé à Paris.



Dans un communiqué, la société biotechnologique précise que son étude a permis de mettre en lumière le bénéfice de ses 'phages', des virus naturels tueurs de bactéries, afin de traiter les pneumonies liées à la ventilation mécanique.



Dans le cadre de l'essai, des chercheurs de l'Université de Tours ont développé un modèle porcin de pneumonie causée par P. aeruginosa qui comprend les caractéristiques essentielles de la maladie humaine.



Leurs travaux ont montré que l'utilisation des phages anti-P. aeruginosa de Pherecydes permettait de réduire significativement la charge bactérienne pulmonaire.



Pherecydes a développé un portefeuille de phages ciblant trois bactéries résistantes et dangereuses qui représentent à elles seules plus de deux tiers des infections nosocomiales.



Ces données ont été présentées lors du congrès Réanimation 2022 de la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF) qui s'est tenu du 22 au 24 juin 2022.



