Pherecydes Pharma: création d'un conseil médical consultatif

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la phagothérapie Pherecydes Pharma annonce la formation d'un conseil médical consultatif, composé d'experts scientifiques et cliniques internationaux de premier plan spécialisés en infectiologie.



Ce groupe de spécialistes soutiendra la société biopharmaceutique dans la conception et la mise en oeuvre de sa stratégie de développement clinique dans la phagothérapie. Il se réunira deux fois par an avec une première réunion le 28 septembre prochain.





