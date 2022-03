Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pherecydes Pharma: collaboration avec Bioaster information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 12:05









(CercleFinance.com) - Pherecydes Pharma et l'institut de recherche Bioaster annoncent la mise en place d'une collaboration de recherche pour traiter avec des phages les bactériémies (infections du sang) causées par les bactéries S. aureus, E. Coli et Pseudomonas aeruginosa.



'Les bactériémies, définies comme la présence de bactéries pathogènes dans le sang circulant, représentent la deuxième cause d'infection bactérienne au monde avec environ 1,5 million de décès associés à cette pathologie par an', souligne le spécialiste de la phagothérapie.



Dans le cadre de cette collaboration, Pherecydes Pharma s'appuiera sur l'excellence de Bioaster en développement de modèles précliniques pertinents pour ces infections afin de tester l'efficacité des phages propriétaires sélectionnés par la société sur ces pathologies.





