Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pherecydes Pharma: accord de recherche en Espagne information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 13:40









(CercleFinance.com) - Pherecydes Pharma annonce la signature d'un accord de recherche avec Navarrabiomed, centre de recherche biomédicale situé à Pampelune (Espagne), pour évaluer ses phages anti-S. aureus dans le traitement de l'endocardite.



L'endocardite est une infection de l'endocarde (couche interne du coeur), des valves cardiaques ou de l'aorte, qui conduit nécessairement à une hospitalisation. Elle est le plus souvent causée par des bactéries, principalement le Staphylococcus aureus.



L'objectif de l'équipe de Navarrabiomed est de tester les phages de Pherecydes Pharma sur un modèle porcin d'endocardite due à S. aureus. Il s'agit d'une troisième indication visée par les phages anti-Staphylococcus aureus de la société de biotechnologies.





Valeurs associées PHERECYDES PHARMA Euronext Paris +2.87%