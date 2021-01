Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pherecydes Parma : lance son introduction en Bourse Cercle Finance • 21/01/2021 à 11:13









(CercleFinance.com) - Pherecydes Parma lance son introduction en Bourse avec un prix ferme de 6,00 E par action. Il s'agit d'une société de biotechnologie qui développe des traitements contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. L'opération porte sur l'émission de 1 166 666 actions nouvelles, représentant environ 7 ME. La clause d'extension porte au maximum sur 166 599 actions nouvelles, soit environ 14,3% de la taille initiale de l'offre. Le montant brut total de l'opération est d'environ 8 ME en cas d'exercice intégral de la clause. La société profite de plusieurs engagements de souscription des actionnaires: Elaia Partners s'est engagé à souscrire pour 990 250 E en numéraire, Go Capital s'est engagé à souscrire pour 713 000 E en numéraire, Fa Dièse s'est engagé à souscrire pour 200 000 E en numéraire et 14 autres actionnaires se sont engagés pour 225 000 E en numéraire.

Valeurs associées PHERECYDES PHAR Euronext Paris 0.00%