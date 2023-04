Pherecydes: évolutions réglementaires sur le phagogramme information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 12:11

(CercleFinance.com) - Pherecydes Pharma s'est retourné à la baisse lundi à la Bourse de Paris suite à la présentation des dernières évolutions de son phagogramme de nouvelle génération, un test de diagnostic in vitro permettant d'étudier la sensibilité des bactéries les plus résistantes.



La société biotechnologique a dévoilé lors du congrès européen de la microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID) - qui se tient à à Copenhague - un protocole de performance analytique démontrant la conformité de son outil aux exigences réglementaires.



Si aucun protocole n'existe actuellement dans le cas des phages en raison du manque de définition claire de principes de développement, l'entreprise dit avoir développé et validé un plan de performance analytique conforme aux directives européennes.



Les composants de son Phagogramme 1.5 ont ainsi été testés via l'utilisation de phages anti-staphylococus aureus et le plan de performance s'est montré parfaitement applicable dans cette configuration, assure l'entreprise.



Cette annonce s'inscrit dans le sillage d'une trajectoire favorable pour le titre, qui a récemment bénéficié d'une initiation de la couverture par TP ICAP Midcap, une société de bourse et banque d'affaires spécialisée dans les petites et moyennes capitalisations.



Dans son étude publiée le 6 avril, TP ICAP Midcap a entamé le suivi du titre avec une recommandation à l'achat avec un objectif de cours de 6,2 euros par action.



Créée en 2006, Pherecydes Pharma a mis au point une approche innovante, la phagothérapie de précision, basée sur l'utilisation de phages, virus naturels tueurs de bactéries.



Pherecydes Pharma a annoncé en février dernier son projet de fusion avec Erytech, une autre société biotechnologique cotée à la Bourse de Paris.



Après avoir grimpé de 7% à l'ouverture, le titre recule de 1,5% à l'approche de la mi-journée.