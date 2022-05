Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pherecydes: AAC pour les phages anti-S. aureus information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 13:43









(CercleFinance.com) - Pherecydes Pharma annonce l'obtention, pour ses phages anti-Staphylococcus aureus (S. aureus), d'une Autorisation d'Accès Compassionnel (AAC) de l'ANSM, ce qui permettra à la société de générer le premier chiffre d'affaires de son histoire.



Le statut AAC, introduit en juillet 2021, permet à certaines catégories de malades en France en situation d'impasse thérapeutique de bénéficier de médicaments n'ayant pas encore reçu une autorisation de mise sur le marché.



A date, Pherecydes Pharma a traité plus de 50 patients dans le cadre compassionnel. 'Ces phages, administrés par différentes voies, ont démontré une excellente tolérance, sans effets secondaires signalés', souligne le spécialiste de la phagothérapie de précision.





