PHE retire son projet d'introduction en bourse

(AOF) - Cette nouvelle tentative n'aura pas encore été la bonne. Parts Holding Europe (PHE) et son actionnaire de référence Bain Capital ont décidé de retirer le projet d'introduction en bourse de PHE sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Si PHE évoque un fort intérêt de la part des investisseurs institutionnels de long terme pour l'opération, il met en avant des conditions de marchés défavorables aux introductions en bourse aux Etats-Unis et en Europe. La cotation initiale des actions de PHE sur Euronext Paris était initialement prévue le 3 juin sous la forme de promesses d'actions.

