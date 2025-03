AOF - EN SAVOIR PLUS

L'ex-Erytech a perdu plus des neuf dixièmes de sa valeur le jour de sa reprise de cotation. La société en redressement judiciaire a annoncé le lancement d'un appel d'offres ouvert jusqu'au 11 avril 2025 en vue de rechercher des repreneurs potentiels dans le cadre d'un plan de cession. La biotech spécialiste des traitements contre les infections bactériennes résistantes estime être en mesure de financer son exploitation jusqu'en juin 2025, date à l'issue de laquelle elle sera liquidée.

Phaxiam Therapeutics, plus forte baisse du marché SRD à la clôture du lundi 17 mars 2025

