PHAXIAM Therapeutics annonce le regroupement de ses actions

• Regroupement d’actions par voie d’échange de dix (10) actions anciennes d’une valeur nominale de dix centimes d’euro (0,10€) contre une (1) action nouvelle d’une valeur nominale d’un euro (1€)

• Publication de l’avis de regroupement au BALO : 31 juillet 2023

• Début de l’opération de regroupement : 16 août 2023

• Prise d’effet du regroupement (cotation des actions nouvelles) : 15 septembre 2023



Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 27 juillet 2023 – PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext : FR0011471135) (la « Société »), annonce aujourd'hui la mise en œuvre du regroupement des actions composant le capital social de la Société, par décision du Directeur Général du 26 juillet 2023, suivant subdélégation du Conseil d'administration du 23 juin 2023, prise conformément à la vingt-troisième résolution à caractère extraordinaire de l'Assemblée Générale des actionnaires du 23 juin 2023.



