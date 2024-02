Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Phaxiam: retrait des ADS du Nasdaq en mars information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 08:58









(CercleFinance.com) - Phaxiam Therapeutics indique avoir notifié au Nasdaq Stock Market son intention de retirer volontairement de la cote ses American Depositary Shares (ADS) représentant ses actions ordinaires, retrait qui devrait être effectif avant l'ouverture des marchés le 11 mars.



Ses actions ordinaires sont cotées sur Euronext Paris depuis mai 2013, initialement sous le nom d'Erytech Pharma. La société a coté ses ADS sur le Nasdaq Global Select Market en novembre 2017, puis a transféré leur cotation sur le Nasdaq Capital Market en avril 2023.



'Ce retrait nous permettra d'économiser des ressources précieuses et de recentrer notre organisation optimisée sur des programmes de développement clés, tout en maintenant notre présence sur Euronext Paris', explique son directeur financier Eric Soyer.





Valeurs associées PHAXIAM THERAPEUTICS Euronext Paris -0.76%