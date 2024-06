Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Phaxiam: moins de fonds levés qu'espéré information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 11:48









(CercleFinance.com) - Phaxiam a levé 7,8 millions d'euros dans le cadre de son augmentation de capital, soit près de 23% de moins que ce que la société visait, conséquence de l'aversion au risque qui règne actuellement à la Bourse de Paris.



A l'issue de la période de souscription, la demande totale s'est élevée à environ 3,9 millions d'actions, sur la base d'un prix unitaire de deux euros par action nouvelle, soit un taux de souscription d'environ 77%.



Phaxiam voulait à l'origine recueillir dix millions d'euros.



Mais l'incertitude entourant les résultats des élections législatives ont affecté le marché parisien ces dernières semaines, et tout particulièrement l'indice CAC Mid & Small, qui a chuté de plus de 10% en un mois.



Phaxiam dit vouloir utiliser les fonds levés afin de poursuivre le développement de son portefeuille, notamment avec le lancement d'une étude de phase 2 dans les infections ostéoarticulaires sur prothèse, prévu pour le premier trimestre 2025.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Phaxiam décrochait de 8% suite à ces annonces.





