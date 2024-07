Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pharnext: vers un placement en liquidation judiciaire information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 12:31









(CercleFinance.com) - Pharnext a annoncé hier soir avoir déposé auprès du Tribunal de Commerce de Paris une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.



Cette décision intervient alors que la société biotechnologique n'était plus en mesure de financer ses activités au-delà du 15 juillet suite à l'échec de ses essais cliniques dans la maladie de Charcot.



L'audience d'examen a été fixée par la justice au 22 août prochain, Pharnext prévenant que les produits éventuels de cession d'actifs ne devraient pas permettre de versement à ses actionnaires.





