Pharnext: vers l'ouverture d'une procédure de liquidation

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Pharnext, à l'origine d'un traitement expérimental contre la maladie de Charcot, s'apprête à procéder à une déclaration de cessation des paiements et à solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.



Dans un communiqué, l'entreprise explique ne pas en mesure de financer ses activités au-delà du 15 juillet, suite à la résiliation du contrat de financement accordé par Néovacs et le refus également opposé par Global Tech Opportunities 13, son autre partenaire financier.



Compte tenu du montant des passifs de la société, Pharnext prévient que les produits éventuels de cession d'actifs ne devraient pas permettre de versement aux actionnaires.



Le titre Pharnext décrochait de plus de 23% mercredi matin à la Bourse de Paris suite à ces annonces.





Valeurs associées PHARNEXT 0,00 EUR Euronext Paris -21,05%