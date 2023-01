Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pharnext: une convention encadre le financement par Néovacs information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 12:22









(CercleFinance.com) - Pharnext et Néovacs ont annoncé jeudi la signature d'une convention destinée à encadrer leur accord de financement et d'accompagnement stratégique présenté fin 2022.



Cette convention vise à encadrer le renforcement du soutien financier de Néovacs, qui doit couvrir ses besoins de trésorerie dans l'hypothèse où Pharnext ne serait pas en mesure de recourir au contrat de financement sous forme d'OCABSA par Global Tech Opportunities 13, comme ce fut le cas le mois dernier.



Dans ce contexte, Néovacs s'est engagé à renforcer son soutien financier jusqu'à deux millions d'euros additionnels par mois d'ici à la fin de l'année 2023.



Dans le cadre de cette convention, Néovacs s'est engagé à mettre à disposition de Pharnext, jusqu'au 31 décembre 2023, la somme maximale de 24 millions d'euros.



La société couvre ainsi les besoins potentiels de financement de Pharnext jusqu'à la publication prévue des premiers résultats de l'étude clinique pivot de phase III évaluant le candidat médicament PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1 (CMT1A).





Valeurs associées PHARNEXT Euronext Paris -5.71%