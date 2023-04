Pharnext: trésorerie de 600 000 euros fin 2022, visibilité assurée jusqu'à fin 2023

(AOF) - Pharnext déclare une trésorerie disponible de 600 000 euros à fin 2022 et annonce que de ressources financières additionnelles issues de contrats de financement obligataires en cours d’exécution pour un montant total de 30 millions d'euros « devraient couvrir l’essentiel des dépenses opérationnelles estimées » sur les 12 prochains mois. La biotech spécialiste des maladies neurodégénératives. Le résultat opérationnel est négatif de 22,8 millions d’euros contre 27,8 millions en 2021et la perte nette atteint 30,6 millions contre 38,4 millions en 2021.

Hugo Brugière, représentant de la gérance de Pharnext, déclare que la société "a bouclé en 2022 l'une des années les plus riches de son histoire et des plus prometteuse pour l'avenir ", " en achevant le recrutement des patients atteints de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) dans l'essai pivot de Phase III de PXT3003 selon le calendrier prévu "," en assurant les financements nécessaires, au-moins jusqu'au 4ème trimestre 2023 ", et " en préparant une gouvernance stable, finalisée début 2023 ".

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.