Pharnext: tirage d'une nouvelle tranche de convertibles

(CercleFinance.com) - Le titre Pharnext poursuit son repli mercredi suite à l'annonce du tirage d'une nouvelle tranche d'obligations convertibles en actions.



A 11h50, l'action de la société biopharmaceutique recule de 5,8%, sous-performant largement un marché parisien en très léger repli.



Dans un communiqué, l'entreprise dit avoir procédé au tirage d'une onzième tranche de 300 obligations convertibles en actions (OCA) d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune.



L'opération s'inscrit dans le cadre du contrat d'émissions de bons d'émissions d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (Océanes-BSA) conclu avec Global Tech Opportunities.



Ces fonds doivent être utilisés pour la réalisation de l'essai clinique pivot de Phase III sur PXT3003, son médicament candidat dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A.



Le titre accuse désormais un repli de plus de 92% depuis le début de l'année en raison de l'impact jugé particulièrement dilutif de ce mode de financement.





