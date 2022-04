Pharnext : tirage d'une neuvième tranche de 300 obligations convertibles en actions

(AOF) - Pharnext SA a procédé au tirage d'une neuvième tranche de 300 obligations convertibles en actions (OCA) d'une valeur nominale de 10 000 euros chacune, et ce dans le cadre du contrat d'émissions de bons d'émissions d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE-BSA) conclu avec la société Global Tech Opportunities 13.

Tout comme lors du tirage des tranches précédentes, les fonds versés dans le cadre de ce financement seront principalement utilisés pour financer la réalisation de l'essai Premier, étude clinique pivot de Phase III du PXT3003, produit lead de la société, dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A, et de l'étude d'extension de Phase III en ouvert.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.