Pharnext: situation de blocage avec Tasly, le titre chute

(CercleFinance.com) - Pharnext chutait lourdement vendredi à la Bourse de Paris après s'être déclaré dans une 'situation de blocage' vis-à-vis de son partenaire chinois Tasly.



La société biopharmaceutique explique se trouver dans l'incapacité de communiquer sur les résultats d'une étude clinique de phase III conduite en Chine dans la maladie de Charcot face au refus de son partenaire.



'Les accords de confidentialité en vigueur, ainsi que le statut de société cotée de Tasly, ne permettent pas à Pharnext', explique-t-elle dans un communiqué.



Cette situation de blocage l'empêche de poursuivre les discussions avec les laboratoires candidats aux droits d'exploitation de PXT3003 (hors Chine), ceux-ci préférant attendre la publication des conclusions de l'essai.



Plus largement, ce contexte l'empêche de poursuivre les discussions avec ses créanciers, ce qui l'a conduit à solliciter le soutien financier de son partenaire stratégique et financier Néovacs, qui lui a signifié son refus.



Suite à ces informations, le titre Pharnext décrochait de 13% après avoir dévissé de plus de 20% dans le courant de la matinée.





Valeurs associées PHARNEXT 0,01 EUR Euronext Paris -13,04%