Pharnext s'envole après des progrès dans la recherche de partenaires commerciaux

(AOF) - Le titre Pharnext gagne 32,39% à 0,94 euro, dans des volumes conséquents, après avoir annoncé « des progrès significatifs dans la recherche de partenaires industriels pharmaceutiques pour valoriser ses actifs », dont le PXT3003 dans l'indication Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une neuropathie périphérique rare invalidante. Une trentaine de sociétés sont intéressées par les droits commerciaux de ce candidat médicament le plus avancé de la société, actuellement en étude clinique pivot de Phase III dans la CMT1A, et des discussions actives de partenariat sont en cours.

La biotech affirme avoir mis en place en janvier 2023, après avoir reçu un soutien accru de Néovacs, un comité stratégique ad hoc composé de membres de son conseil de surveillance et de son management chargé d'identifier et signer des accords de licence avec des acteurs de l'industrie pharmaceutique pour achever le développement et commercialiser PXT3003 dans la CMT1A dans différentes zones géographiques du monde, hors Chine : États Unis, Union Européenne, Europe Centrale et de l'Est, Japon, Amérique Latine.

A ce jour, précise Pharnext, ce comité stratégique a contacté au total plus de 120 industriels pharmaceutiques, principalement impliqués dans les maladies rares et/ou neurologiques. Une quinzaine de sociétés se sont engagées dans une évaluation (" due diligence ") approfondie sous accord de confidentialité et examinent actuellement la dataroom de Pharnext. A ce jour, la Société rapporte avoir reçu une première offre sans engagement (" non-binding offer ") et discuter activement des paramètres économiques (paiement initial, redevances sur les ventes, exclusivité, ...) de cette proposition.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.