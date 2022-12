Pharnext renforce ses liens avec Néovacs pour assurer son développement

Ce soutien renforcé de Néovacs a pour objectif de permettre à Pharnext d'engager la recherche sereine d'un partenaire industriel stratégique à l'heure où le Conseil d'Administration considère que la Société est arrivée à un degré de maturité suffisant pour valoriser ses actifs et son potentiel commercial. En effet, si les premiers résultats de l'étude en cours sont positifs, ils constitueront la base d'un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché pour le traitement de la CMT1A auprès de la FDA aux Etats-Unis et de l'EMA en Europe.

Afin de marquer l'engagement fort de Néovacs, le Conseil d'Administration de Pharnext a décidé, à l'unanimité de ses membres, la nomination d'Hugo Brugière en qualité de Président et Directeur Général en remplacement de Joshua Schafer qui reste Administrateur de la société.

Ce nouvel accord de financement intervient en complément partiel ou total du financement sous forme d'OCEANE-BSA accordé par Global Tech Opportunities 13 ("GTO 13"). Pour rappel, Pharnext et GTO 13 ont conclu un contrat d'émission et de souscription de bons donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes avec bons de souscription d'actions attachés en date du 4 juin 2021.

Cette extension vient en complément de l'accord de financement signé en octobre 2022 avec Néovacs, d'un montant net de 20,7 millions d'euros, via l'émission en plusieurs tranches d'obligations simples assorties de bons de souscription d'actions. Au terme de cet accord, Néovacs pourrait devenir un actionnaire de référence de Pharnext à compter du 1er janvier 2024.

Afin de couvrir les besoins financiers de Pharnext jusqu'aux premiers résultats de l'étude clinique pivot premier de Phase III évaluant le candidat médicament PXT3003 dans la CMT1A et de couvrir le risque éventuel de liquidité à 12 mois, Néovacs s'engage à renforcer son soutien financier jusqu'à 2 millions d'euros additionnels par mois d'ici à la fin de l'année 2023.

(AOF) - Pharnext SA, société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, annonce aujourd'hui une série de décisions visant à assurer les prochaines étapes de son développement avec le soutien de la société Néovacs (société française de biotechnologie spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes) dans le prolongement de l'accord de financement et d'accompagnement stratégique de la société Pharnext annoncé le 3 octobre 2022.

