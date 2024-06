Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pharnext: procédure de conciliation prorogée information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 12:07









(CercleFinance.com) - Pharnext a annoncé mercredi la prorogation de sa procédure de conciliation jusqu'au 15 juillet, ce qui va lui permettre de poursuivre ses activités jusqu'aux résultats de l'étude de phase III en Chine.



La société biopharmaceutique indique que le président du Tribunal de commerce a accédé à sa demande, qui était soutenue par le conciliateur.



Dans un communiqué, Pharnext indique qu'il espère pouvoir communiquer très prochainement sur les résultats de l'essai de phase III conduit en Chine par son partenaire Tasly.



Ces tests cliniques doivent porter sur PXT3003, son candidat médicament en développement dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une neuropathie périphérique héréditaire, rare et invalidante.



Une procédure de conciliation permet à une entreprise de trouver un accord avec ses principaux créanciers avec l'aide d'un conciliateur.





Valeurs associées PHARNEXT 0.02 EUR Euronext Paris -12.24%