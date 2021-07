Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pharnext : premier patient inclus en Europe Cercle Finance • 12/07/2021 à 10:25









(CercleFinance.com) - Pharnext a annoncé lundi l'inclusion d'un premier patient en Europe dans le cadre de son étude clinique de phase III dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT). La société biopharmaceutique précise que cette première inclusion a eu lieu à l'Hôpital Universitaire de la Timone à Marseille, conformément au calendrier prévu. Les principaux objectifs de l'essai sont d'évaluer la sécurité et l'efficacité de PXT3003, le programme le plus avancé de la société. Ses premiers résultats sont attendus au troisième trimestre 2023. A noter que l'essai est déjà en cours aux Etats-Unis, où plusieurs sites procèdent à la sélection et à l'inclusion de patients atteints de cette pathologie qui regroupe un ensemble de neuropathies périphériques, héréditaires, sévères, invalidantes, progressives et chroniques.

Valeurs associées PHARNEXT Euronext Paris +1.57%