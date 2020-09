Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pharnext : partenariat de recherche avec la CMTA Cercle Finance • 03/09/2020 à 13:38









(CercleFinance.com) - Pharnext annonce un partenariat de recherche avec l'association de patients Charcot-Marie-Tooth Association (CMTA) visant à identifier et valider de nouveaux biomarqueurs associés à la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), sous-type de CMT le plus fréquent. Ces biomarqueurs pourraient alors être utilisés dans des essais cliniques futurs dont notamment la prochaine étude de Phase III de PXT3003, candidat médicament le plus avancé de la société biopharmaceutique française. La collaboration portera en particulier sur TMPRSS5, biomarqueur spécifique de la cellule de Schwann chez les patients atteints de CMT1A, afin de confirmer son intérêt dans l'évaluation de la réponse à un traitement dans de futurs essais thérapeutiques.

Valeurs associées PHARNEXT Euronext Paris +1.45%